Minnesota demanda a la Administración Trump por investigaciones de homicidios a manos de ICE

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 25 de marzo 2026.- El estado de Minnesota y su condado más poblado demandaron a la Administración del presidente Donald Trump, por negarles acceso a las investigaciones y pruebas de los caso relacionados con los homicidios de ciudadanos estadounidenses a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En la querella legal, se argumenta a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) no han dado acceso a investigadores estatales a las pruebas de los dos tiroteos en donde murieron los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, a manos de agentes federales.

“En lugar de compartir información, las autoridades federales tomaron posesión exclusiva de las pruebas que se habían recopilado y negaron a los investigadores de Minnesota el acceso a información clave”, escribieron en la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Los demandantes solicitaron al tribunal que ordene al Ejecutivo estadounidense proporcionar acceso a las pruebas solicitadas en los casos mencionados.

De igual forma, piden que obligue a las autoridades federales a entregar información del caso del venezolano Julio Cesar Sosa-Celis, que fue baleado en una pierna por el ICE.

Las autoridades de Minnesota y del condado de Hennepin, donde ocurrieron los tiroteos, y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota advirtieron que tanto en la muerte de Good (el 7 de enero) como en la de Pretti (24 de enero), los agentes federales “incumplieron rápidamente” sus promesas de cooperación.