Ministro español asegura que "no hay que tener miedo" a pedir perdón a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 11:47:32

Madrid, España, a 2 de diciembre 2025.- Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España, aseguró que no hay que tener “miedo” a decir “palabras como diálogo, perdón, encuentro o fraternidad”.

Lo anterior lo mencionó al inaugurar una exposición sobre la cultura indígena de México en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

Asimismo, el funcionario español apuntó que esas palabras “acercan y constituyen el campo semántico de la cultura, que es el terreno fértil donde se anuncian los cambios y las transformaciones”.

De igual forma, el ministro Urtasun insistió en la descolonización y las nuevas museografías que deben ser respetuosas con los pueblos originarios, “que permiten continuar ahondando en el diálogo y en el acercamiento”.

La exposición recoge 453 piezas -230 de ellas de 31 museos mexicanos- de enorme valor artístico, muchas de ellas salen por primera vez de México que se expondrán desde mañana hasta el 22 de marzo en el Museo Arqueológico Nacional en un proyecto en el que están también involucrados la Casa de México, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

“Es algo más que una recopilación material, es un acto de reconocimiento con el que devolvemos a culturas, injustamente relegadas, su lugar de centralidad y un reconocimiento profundo y verdadero que no evita señalar responsabilidad en las distintas desigualdades que se han producido”, consideró el titular de Cultura español.

La ceremonia contó con la presencia de Quirino Ordaz, embajador mexicano en España.