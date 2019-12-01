Miguel Díaz-Canel expone a congresistas de EE.UU. impacto del bloqueo contra Cuba

Miguel Díaz-Canel expone a congresistas de EE.UU. impacto del bloqueo contra Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 16:52:32
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La Habana, Cuba, a 15 de julio de 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con una delegación de congresistas de Estados Unidos, a quienes expuso las afectaciones económicas y sociales que, aseguró, enfrenta la población cubana como consecuencia del endurecimiento del bloqueo y las sanciones impuestas por Washington.

A través de la red social X, el mandatario informó que durante la reunión con los representantes Mark Pocan, Maxine Dexter, Teresa Leger y Delia Ramírez dialogaron sobre el impacto humanitario derivado del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias que, afirmó, han agravado la situación en la isla.

Díaz-Canel agradeció la visita de los legisladores estadounidenses y señaló que ésta les permitió conocer de primera mano las consecuencias que, desde la perspectiva del Gobierno cubano, han generado dichas medidas. Además, reiteró que "Cuba no es una amenaza, pero el bloqueo estadounidense sí".

La delegación del Congreso de Estados Unidos permaneció en La Habana del 9 al 13 de julio, de acuerdo con la Presidencia de Cuba.

Al concluir la visita, los congresistas emitieron un comunicado en el que exhortaron a sus colegas en el Congreso estadounidense a atender el llamado de la mayoría de ciudadanos de ambos países y avanzar hacia el levantamiento de las sanciones que afectan al pueblo cubano.

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