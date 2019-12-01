Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 10:20:03

Tucson, Arizona, Estados Unidos, a 28 de noviembre 2026.- Los titular de la de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina-Armada de México (Semar), Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, respectivamente, realizaron una visita a a la base aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, para explorar la posibilidad de incrementar los operativos coordinados en la frontera común entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, el viaje del general secretario y el almirante se dio del 16 al 18 de noviembre.

En el encuentro con el general estadounidense Gregory M. Guillot, los mandos revisaron el Plan Anual de Actividades 2027, que comprende intercambios de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR).

Igualmente, examinaron el incremento de las operaciones concurrentes o espejo en la frontera para atender problemas comunes, así como el seguimiento de las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, preparación para la asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.