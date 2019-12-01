México pide abrir investigación de "violenta" detención de connacional en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 07:58:00

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Solicitó a las autoridades migratorias de Estados Unidos, que realicen una investigación “exhaustiva y detallada” de la violenta detención del mexicano Alberto Castañeda Mondragón en Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que el Consulado de México en Saint Paul acudió al hospital para dar seguimiento a la situación de salud del connacional.

Además, la Cancillería detalló que está en contacto con el abogado del afectado “para la conducción y desarrollo de la estrategia legal establecida, a efecto de que se determinen y deslinden las responsabilidades que se desprenden de esta delicada situación”.

De acuerdo con el testimonio del afectado, la detención por parte de agentes de ICE ocurrió el 8 de enero frente a un centro comercial en Saint Paul donde lo sacaron por la fuerza de un vehículo, lo tiraron al suelo, lo esposaron y comenzaron a golpearlo en la cabeza con un bastón de acero, para después trasladarlo a un centro de detención.

Además, Castañeda Mondragón aseguró que las lesiones fueron realizadas durante su arresto, por lo que fue “hospitalizado y atendido quirúrgicamente”.