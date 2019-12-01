México lamenta incendio mortal en Suiza; de momento descarta mexicanos afectados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 19:18:22

Ciudad de México, a 1 de enero 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), externó sus condolencias a Suiza, luego del incendio en un bar que cobró la vida de al menos 40 personas y dejó cientos de heridos.

"La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, indicó en redes sociales.

Asimismo, a través de un comunicado, la dependencia federal informó que hasta el momento no se reportan mexicanos afectados; no obstante, la Embajada se mantiene al tanto.

De igual forma, la Cancillería puso a disposición el número +41 (0) 79 907 68 37, en caso de requerir asistencia consular.