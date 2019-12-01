México expresa solidaridad con Chile por los incendios que dejaron al menos 18 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:41:34

Ciudad de México, a 19 de enero 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile tras los incendios en Ñuble y Biobío que han provocado la muerte de al menos 18 personas y cuantiosos daños materiales.

Por medio de un mensaje en redes sociales, la Cancillería lamentó las muertes en el sur chileno y transmitió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron lesionados.

Además, en su publicación la dependencia federal indicó que hasta el momento, no se tiene registro de personas mexicanas afectadas por los incendios.

No obstante, señaló que la Embajada de México en Chile se mantiene atenta al desarrollo de la situación y en contacto permanente con las autoridades locales.

En ese sentido, recordó que el número de atención de la embajada en Santiago permanece disponible para atender cualquier emergencia relacionada con connacionales en el país.