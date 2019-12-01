México condena ataque militar contra Venezuela; exige que se respete el derecho internacional

México condena ataque militar contra Venezuela; exige que se respete el derecho internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 07:48:28
Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó las acciones militares por parte de Estados Unidos en territorio venezolano.

Asimismo, a través de un mensaje en sus redes sociales, la dependencia federal pidió que se respete el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

De igual forma, la Cancillería reiteró su postura pacifista y llamó a cesar cualquier acto de agresión que ponga en riesgo a la población y a la estabilidad regional, al subrayar que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz basada en el respeto mutuo y la solución pacífica de controversias.

Igualmente, el Gobierno mexicano insistió en que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver las diferencias entre Estados y expresó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación que contribuyan a evitar una escalada del conflicto.

Por último, la SRE informó que la Embajada de México en Venezuela mantiene comunicación permanente con los connacionales en ese país para brindar asistencia consular y pidió a la comunidad mexicana mantenerse atenta a la información oficial. Para emergencias, puso a disposición el número +58 412 252 4675.

