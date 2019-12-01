Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 11:50:22

Frankfort, Kentucky, Estados Unidos, a 20 de noviembre 2026.- Tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables del delito de conspiración para lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas y transferencias bancarias.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los tres señalados realizaron dichas actividades ilícitas en beneficio del crimen organizado mexicano.

Los acusados fueron identificados como Eliomar Segura Torres, de 37 años; Juan Carlos Michel Martínez, de 41; y Manuel Ignacio Correa, de 45 años.

En audiencia en el Tribunal Federal de Distrito para el Este de Kentucky, la Fiscalía estadounidense demostró que los mencionados participaron con una organización criminal dedicaba a recolectar dinero generado por la venta de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos.

En ese sentido, indicaron que los recursos provenían del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Además explicaron que, Eliomar Segura Torres coordinaba acuerdos con intermediarios encargados de reunir el efectivo en territorio estadounidense, mientras que Juan Carlos Michel Martínez y Manuel Ignacio Correa participaban en la recolección y transferencia de los recursos.