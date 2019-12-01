Mexicanos que viajaban en la flotilla Sumud aceptan su repatriación desde Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 13:57:49

Ketziot, Israel, a 3 de octubre 2025.- Los seis mexicanos que viajaban en la flotilla global Sumud y fueron detenidos por Israel en su viaje humanitario a la Franja de Gaza, aceptaron su repatriación voluntaria, informó la Embajada israelí en México.

A través de un comunicado oficial, la sede hebrea en la Ciudad de México indicó que ya está en contacto con autoridades mexicanas, especialmente con la Embajada de México en Israel, para proceder con su devolución.

Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puntualizó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales, todos los cuales se encuentran bien.

Además, detalló que la mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal y que se dirigió a Chipre también se encuentra bien.

Por otra parte, la Cancillería dio a conocer que el Gobierno de México ha enviado cuatro notas diplomáticas y sostenido entrevistas con funcionarios para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de los mexicanos, así como pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan.