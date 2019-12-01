Mexicanos organizan nueva flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:57:22

Ciudad de México, a 13 de febrero 2026.- Un grupo de activistas mexicanos lanzó una convocatoria para formar una nueva flotilla que lleve ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

De acuerdo con el llamado publicado a través de la Global Sumud Flotilla, se busca comenzar la navegación el próximo 29 de marzo para "romper el asedio ilegal", entregar ayuda vital", "poner fin a la complicidad" y "apoyar a la reconstrucción de hogares, escuelas y hospitales".

"En esta nueva misión llevamos desde medicamentos complejos hasta fórmula para bebés. Transportamos directamente a las costas (donde más se los necesita) apenas una fracción de los productos esenciales que necesitan los palestinos", expresaron las y los convocantes.

Cabe mencionar que la delegación mexicana de la Global Sumud Flotilla abrió la convocatoria a las y los connacionales que quieran partir por tierra y por mar, sin importar la profesión que desempeñen.

A quienes tengan interés se les pide enviar su currículum, carta de motivación, contacto de referencia y redes sociales.