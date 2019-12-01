Mexicanos en flotilla Sumud serán llevados a centro de detención en Israel: SRE

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos detenidos por Israel, mientras viajaban en la flotilla Sumud fueron llevados al puerto de Ashod y serán enviados al centro de detención de Ketziot.

Además, a través de un comunicado, la dependencia federal indicó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de dicha flotilla ya se dirige rumbo a Chipre.

De igual forma, la Cancillería mexicana recalcó que funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete la seguridad e integridad de los mexicanos que iban en la flotilla.

Por otra parte, la SRE recalcó que a la fecha se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, exigió a Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que fueron detenidos.