Menor sobrevive tras ser atropellada por un vehículo en Krasnoyarsk, Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 22:09:28

Krasnoyarsk, Rusia, 21 de marzo de 2026.- Una adolescente de 13 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo mientras cruzaba la calle en la zona del Astillero, en la ciudad de Krasnoyarsk.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor habría resbalado al intentar cruzar la vialidad, momento en el que fue impactada por un automóvil. En registros del incidente se observa que el vehículo disminuye la velocidad inicialmente; sin embargo, posteriormente avanza nuevamente, presuntamente debido a que la conductora aceleró por error en lugar de frenar.

Tras el impacto, la joven quedó debajo de la unidad y fue arrastrada algunos metros antes de que el vehículo se detuviera.

A pesar de la gravedad del hecho, la menor sobrevivió y, según informes preliminares, presenta únicamente lesiones leves y hematomas, por lo que fue atendida por servicios de emergencia.

Autoridades locales informaron que ya se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido el pasado 20 de marzo y determinar posibles responsabilidades.