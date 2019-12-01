"Melissa" cobra su primera vida en Haití durante su paso por el Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 08:49:13
Puerto Príncipe, Haití, a 24 de octubre 2025.- La tormenta tropical ‘Melissa’ cobró su primera víctima mortal en Haití, mientras avanza lentamente por las aguas del mar Caribe.

La Dirección de Protección Civil (DPC) de la isla caribeña informó que n hombre murió tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot, en el departamento del Sudeste, mientras que en Artibonite, al norte de la capital, cinco personas resultaron heridas por las inundaciones que provocan las fuertes lluvias, que también han generado pérdidas en el sector agropecuario.

Igualmente, las autoridades reportaron inundaciones en las localidades de Saint Louis du Nord y Anse à Foleur, y se dio a conocer que varios ríos se han desbordado en barrios de Port-de-Paix.

Cabe señalar que, la DPC advirtió que se espera que en las próximas 72 horas “Melissa” se convierta en huracán.

En ese sentido, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), pronosticó que la tormenta tropical evolucionará en un meteoro de categoría mayor y provocaría lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica, además de ser de interés para Cuba.

