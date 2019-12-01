Mega socavón aparece en Tailandia; evacúan hospital por riesgo de hundimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:45:27

Bangkok, Tailandia, a 24 de septiembre 2025.- Un socavón de 30 metros de ancho por 30 de largo y 50 de profundidad apareció frente al Hospital Vajira, ubicado en Bangkok, Tailandia por lo que las instalaciones tuvieron que ser evacuadas, ante el riesgo de hundimiento del edificio.

Asimismo, se vieron interrumpidos los suministros de de electricidad y agua potable en la zona; de igual forma se suspendió el tránsito vehicular.

Además, se dio a conocer que el socavón se tragó una grúa que estaba estacionada frente al nosocomio.

De acuerdo con el gobierno de la capital tailandesa, se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la calle”.

En redes sociales circulan imágenes y videos del momento en el que la tierra se traga postes de electricidad y autos sufren daños.