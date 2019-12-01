Medios estatales iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de Estados Unidos e Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 19:59:27

Teherán, Irán, 28 de febrero de 2026.- Los medios estatales de la República Islámica de Irán confirmaron este domingo la muerte del líder supremo Alí Jamenei, luego de los intensos ataques militares coordinados por Estados Unidos e Israel contra varios objetivos dentro del territorio iraní.

La confirmación oficial se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara del fallecimiento de Jamenei tras los bombardeos, afirmando que estas acciones representaban un golpe estratégico destinado a debilitar el liderazgo clerical iraní.

Los ataques, que comenzaron recientemente y que tuvieron como objetivo infraestructura militar y posiciones clave del régimen iraní, también habrían causado la muerte de otros altos mandos y oficiales, según diversas fuentes. Las autoridades de Irán han declarado un periodo de duelo nacional y han prometido represalias por lo que describen como un acto de agresión extranjera.

Este desarrollo marca una escalada sin precedentes en las tensiones entre Irán y las potencias occidentales y amenaza con desencadenar una nueva fase de conflicto en el Medio Oriente.