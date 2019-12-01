Médico mexicano salva una vida en vuelo internacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:33:25

Miami, Florida, Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- Pablo Orozco Obregón, un médico cirujano de origen mexicano salvo la vida de una mujer mientras viajaba en el vuelo 421 de Aeroméxico con destino a Miami.

De acuerdo con los primeros reportes, María Gracia Parra, se asfixiaba luego de que su tráquea comenzó a cerrarse, por lo que el experto sanitario reaccionó y aplicó sus conocimientos para evitar su muerte.

Aparentemente, la mujer comía una botana; sin embargo, en un momento determinado dicho alimento le provocó una asfixia por bloqueó por lo que Obregón Orozco utilizó la maniobra de Hemlich para salvarla.

“Fueron unos cheetos, el doctor me explicó que en ocasiones el polvito puede generar ese efecto, pero se me cerró la tráquea y no podía respirar”, declaró María Gracia una vez que fue estabilizada.

La mujer de origen venezolano radica en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.