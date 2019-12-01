Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 23:03:03

Londres, Inglaterra, 23 de noviembre de 2026.- El medallista paralímpico británico de baloncesto en silla de ruedas, Lee Fryer, quien ganó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024, enfrenta 17 cargos penales en Reino Unido, entre ellos 11 por violación.

Las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo de cinco años, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, mientras que la denuncia derivó en su detención en julio de 2026.

La policía británica no ha revelado la fecha exacta en que la víctima presentó la denuncia formal, por motivos de confidencialidad. Tras las investigaciones, Fryer fue detenido en julio de 2026. En ese momento, la federación británica de baloncesto en silla de ruedas lo suspendió del equipo nacional.

El pasado jueves 19 de noviembre, Fryer compareció por videollamada desde prisión ante el Tribunal de la Corona de Leeds, donde se declaró no culpable de 16 de los cargos y no presentó declaración respecto al delito de voyeurismo. El caso se hizo público este lunes.

La fecha del juicio fue fijada para el 22 de marzo de 2027, por lo que el atleta permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.