Mayoría de estadounidenses reprueban políticas económicas de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 14:10:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de febrero 2026.- El 52 por ciento de los estadounidenses reprobaron las políticas económicas del presidente Donald Trump y consideran que las condiciones en la materia “han empeorado”, según reveló la encuesta del Pew Research Center.

Además, el sondeo indicó que solo el 28 por ciento de la población piensa que las medidas del actual gobierno han “mejorado” la economía desde enero de 2025, mientras el 19 % considera que “no han tenido mucho efecto”.

En lo que se refiere a los aranceles, el ejercicio demográfico mostró que seis de cada 10 ciudadanos desaprueban su aplicación.

De dicho total, el 39 por ciento los rechazan “fuertemente”. En contra parte, un 37 por ciento del toda la muestra avala las tarifas.

Igualmente, el 51 por ciento de los encuestados previó un impacto “mayormente negativo” en el país por estos gravámenes y un 52% piensa que impactará de forma negativa a su economía personal y su familia.

Por otra parte, el 72 por ciento, califican de “regular” o “pobre” la economía nacional, mientras que solo el 28 % la considera “excelente” o “buena”.