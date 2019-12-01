Más del 60% de latinos desaprueba a Trump; casi la mitad temen un arresto migratorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 08:59:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de noviembre 2025.- Un 64 por ciento de los votantes latinos en Estados Unidos, desaprueban la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el 41 % teme un arresto de las autoridades migratorias pese a tener ciudadanía o estatus legal, reveló este lunes una encuesta de la asociación UnidosUS.

Cabe señalar que, a pesar del nivel de desaprobación, solamente un 13 por ciento de los encuestados afirmó que no votaría de nuevo por él; por otra parte, el 9 % se mostró indeciso sobre eso, añadió el estudio ‘Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026′ (Encuesta bipartidista de votantes hispanos: el camino a 2026).

Entre las principales quejas de los latinos votantes, se encuentran el costo de vida o la inflación con el 53 %, seguida de trabajo y economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).

Casi cuatro de cada 10 hispanos, el 39 %, indicaron que su situación económica “está peor” que hace un año y solo un 14 % opinó que está “mejor”.

Además, el 50 por ciento cree que las políticas económicas de Trump empeorarán su situación, mientras que casi dos tercios, el 65 %, piensan que el presidente y los republicanos no están enfocándose lo suficiente en mejorar la economía.