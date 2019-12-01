Más del 30% de migrantes detenidos en EEUU no tienen historial criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:38:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de diciembre 2025.- Durante los primeros nueve meses de la segunda administración de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), detuvo a más de 75 mil personas sin historial penal en redadas migratorias, según información compartida por la cadena NBC News.

El medio citó datos del ‘Deportation Data Project’ de la Universidad de California en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra la agencia federal.

Cabe señalar que la información procede de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, el Gobierno estadounidense ha detenido a más de 220 mil migrantes en las operaciones migratorias desplegadas, de los cuales, 75 mil, es decir, más de un tercio, no tienen historial delictivo.

No obstante, el registro de ICE no diferencia entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Es de mencionar que las cifras mostradas por NBC News, no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).