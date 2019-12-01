Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 16:39:40

Atenas, Grecia, 28 de noviembre de 2026.- Más de mil 200 migrantes llegaron en embarcaciones procedentes del norte de África a las islas griegas de Creta y Gavdos entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, de acuerdo con cifras de la Guardia Costera. Durante las operaciones también se reportaron dos personas fallecidas.

Según los informes de las autoridades, los cuerpos fueron encontrados este sábado en una zona rocosa de la costa de Gavdos, donde también localizaron a 41 personas que sobrevivieron. De ellas, cuatro necesitaron atención médica y fueron trasladadas a un hospital en la isla de Creta.

Las llegadas continuaron durante la tarde y noche del sábado, cuando las autoridades detectaron otras tres embarcaciones al sur de Creta, en las que viajaban más de 150 personas. Se estima que la mayoría de los migrantes partieron desde Libia, aunque hasta el momento no se han dado a conocer sus nacionalidades.

Esta ruta marítima es una de las más utilizadas para llegar al sur de Europa, pese a los riesgos que representa el recorrido por las condiciones del mar y las posibles tormentas.

Por otra parte, las llegadas ocurren mientras Grecia y otros cuatro países europeos, Austria, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, impulsan la creación de un centro de retorno en Ruanda para enviar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas a partir de 2027.