Más de 6 millones de cubanos se quedan sin electricidad tras avería en central térmica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 09:19:25

La Habana, Cuba, a 5 de marzo 2026.- Alrededor de 6 millones de cubanos se quedaron sin suministro eléctrico luego de que se presentará una avería en una central clave, la cual provocó la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, incluida La Habana, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

“Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN”, escribió la empresa en redes sociales.

Según se explicó la causa de este apagón masivo se encuentra en la “salida inesperada” de la termoeléctrica Antonio Guiteras (en Matanzas, oeste) por “un salidero en la caldera” a las 12:41 horas, tiempo local.

La agencia indicó que, tres horas después de la avería, solo un 2.5% de los clientes de La Habana contaban con servicio eléctrico.

El apagón tumbó también completamente los sistemas de comunicaciones, tanto la telefonía móvil como la fija, e incluso -de forma temporal- la señal de radio y televisión nacional.