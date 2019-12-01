Más de 500 militares mexicanos entrenan con Fuerzas Armadas de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 11:48:48

Ciudad de México, a 1 de octubre 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer que más de 500 militares mexicanos realizaron un entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Fort Polk, ubicado en Vernon, Luisiana.

Según el diplomático el ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y mejorar su capacidad para responder ante amenazas comunes.

“Cuando entrenamos juntos, somos más fuertes y estamos mejor preparados”, afirmó el funcionario en sus redes sociales.

Igualmente, el representante de EEUU en México resaltó que la cooperación militar permite a los elementos castrenses de ambas naciones actuar con mayor eficacia ante situaciones que lo requieran.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló en su cuenta oficial de X, que 518 efectivos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, Cuerpo de Fuerzas Especiales, Ingenieros de Combate y Batallón de Respuesta a Emergencias, participaron en el “Ejercicio Rotacional 2026”.