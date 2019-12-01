Más de 50 presos políticos han sido liberados en Venezuela, aseguran ONG´s

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 11:17:11

Caracas, Venezuela, a 13 de enero 2026.- Más de 50 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro han sido excarcelados en Venezuela, en los últimos días, de acuerdo con organizaciones civiles (ONG) y de oposición.

Por su parte, el gobierno chavista aseguró en su último reporte que al menos 116 personas han sido liberadas.

Según Foro Penal, al corte de las 21:15 horas tiempo local del 12 de enero, un total de 56 opositores fueron excarcelados.

Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó hasta las 21:10 horas un total de 73 excarcelados, por lo que exigió a las autoridades acelerar este proceso para que, “finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares”.

“Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos”, agregó la coalición opositora.

En cambio, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no dio detalles de las “116 nuevas excarcelaciones” de las que informó temprano en un comunicado, en el que explicó que estas medidas “han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.