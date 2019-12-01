Más de 400 migrantes se lastimaron al intentar cruzar la frontera a EEUU durante 2025

Más de 400 migrantes se lastimaron al intentar cruzar la frontera a EEUU durante 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 07:59:23
Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de diciembre 2025.- Más de 400 migrantes resultaron heridos de gravedad al tratar de cruzar el muro fronterizo desde México hacia Estados Unidos, de acuerdo con la Embajada estadounidense en territorio nacional.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un mensaje en sus redes sociales, como parte de la campaña #NiLoIntentes, con la que el gobierno de Donald Trump busca mitigar la migración ilegal.

Además, la representación diplomática refirió que las caídas ocurrieron durante intentos de cruce irregular.

Por otra parte, la embajada compartió las declaraciones de un miembro de la Patrulla Fronteriza (CBP) que desmiente las afirmaciones de que agentes ayudan a cruzar el muro.

“Los polleros y sus redes de traficantes te dirán lo que quieres escuchar para sacarte dinero y abandonarte en el camino”, sentenció Roberto B. Domínguez, subjefe de la agencia.

Igualmente recordaron que ingresar ilegalmente a Estados Unidos lleva a enfrentar cárcel, deportación inmediata y hasta una prohibición permanente para obtener visa.

