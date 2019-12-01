Más de 300 prófugos han sido extraditados de EU a México desde 2025: Ronald Johnson

Más de 300 prófugos han sido extraditados de EU a México desde 2025: Ronald Johnson
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 19:15:17
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Ciudad de México, a 17 de julio de 2026.- La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha permitido la captura de cientos de personas requeridas por la justicia mexicana que se encontraban en territorio estadounidense. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, desde enero de 2025 se ha logrado detener a más de 450 prófugos.

El diplomático informó que, de ese total, más de 300 ya fueron entregados a las autoridades mexicanas para enfrentar procesos penales por delitos como homicidio, abuso y trata de personas.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Johnson destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia.

Asimismo, señaló que la coordinación entre ambas naciones ha reforzado las acciones dirigidas a localizar y detener a personas buscadas por las autoridades mexicanas.

"Cuando trabajamos juntos, los delincuentes rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde esconderse", expresó el embajador.

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