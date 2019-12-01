Más de 3 millones de personas han sido desplazadas por guerra en Irán, alerta Acnur

Más de 3 millones de personas han sido desplazadas por guerra en Irán, alerta Acnur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 14:53:28
Ginebra, Suiza, a 12 de marzo 2026.- Alrededor de 3.2 millones de iraníes han sido desplazados de sus hogares debido a la guerra que inició el pasado 28 de febrero contra Estados Unidos e Israel, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

"Entre 600 mil y un millón de hogares iraníes están actualmente desplazados temporalmente dentro del país a causa del conflicto en curso, lo que representa hasta 3.2 millones de personas", señaló la agencia en la nota de prensa.

Según indicó la oficina, la mayoría de las personas que huyen de sus hogares se movilizan hacia el norte de la República Islámica desde Teherán y otras grandes ciudades.

"La mayoría de ellos huye de Teherán y otras grandes localidades para refugiarse en el norte del país y en las zonas rurales", explicó.

Además, la Acnur pronosticó que el número de iraníes desplazados aumentará mientras continúen las hostilidades.

