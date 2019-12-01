Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza; la mitad serían niños, aseguran autoridades palestinas

Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza; la mitad serían niños, aseguran autoridades palestinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:16:35
Gaza, Franja de Gaza, a 8 de agosto 2025.- Más de 200 personas han muerto por desnutrición en Gaza, desde el inicio de la guerra contra Israel, el 7 de octubre de 2023, según informó el Ministerio de Sanidad palestino que detalló que 98 de las víctimas serían niños y niñas.

Cabe señalar que en su boletín diario contabilizó otras cuatro personas muertas por la hambruna en Gaza, dos de ellas era menores de edad.

Es de mencionar que la mayoría de las pérdidas humanas por falta de alimento se han registrado en las últimas semanas, después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel.

El Estado judío controla los accesos al enclave palestino y entre el  2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

Según las organizaciones humanitarias, deberían entrar un mínimo de 500 camiones diarios en la Franja; no obstante, de acuerdo a datos oficiales israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 diarios.

