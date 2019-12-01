Más de 18 mil personas se manifiestan en Berlín; piden fin del conflicto en Gaza

Más de 18 mil personas se manifiestan en Berlín; piden fin del conflicto en Gaza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 14:20:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Berlín, Alemania, a 27 de septiembre 2025.- Más de 18 mil personas se manifestaron en las calles de Berlín, Alemania para pedir el fin de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según informó la policía de la capital a la agencia EFE.

La portavoz policial Anja Dierschke, apuntó a que la cifra todavía podía ascender, ya que los manifestantes salieron desde la Fuente de Neptuno, en las inmediaciones de la céntrica plaza de Alexanderplatz, en dirección hacia el Monumento de la Victoria en el parque de Tiergarten.

Los inconformes portaban banderas palestinas y carteles con lemas como "SOS Gaza" o "Sancionen a Israel", mientras que los participantes coreaban eslóganes como 'Free Palestine' (Palestina libre) y 'Viva Palestina'.

La marcha fue convocada por organizaciones no gubernamentales y activistas, así como por la comunidad palestina, con el apoyo de la izquierda alemana.

Cabe señalar que, mientras la opinión pública de la mayor parte de la población teutona apoya a Gaza, su gobierno mantiene de manera discreta su apoyo al Estado judío, incluso, la ministra de Economía, la conservadora Katherina Reiche, se comprometió esta semana a profundizar la cooperación económica con Israel en una reunión en Berlín con su homólogo israelí, Nir Barkat.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Apatzingán: Detienen a dos y les aseguran armas en Parácuaro, Michoacán 
Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Vuelca camión de pasajeros en la colonia Ejército de Oriente de la CDMX, dejando 5 personas heridas
Más información de la categoria
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Trump ordena despliegue de tropas en Portland, Oregon; autoriza uso de “fuerza total”
Zamora, Michoacán: Mantas, policías emboscados y un municipio en vilo: la crisis de seguridad que el gobierno local no ha contenido
Citricultores de Apatzingán exigen acción ante la creciente inseguridad:
Comentarios