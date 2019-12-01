Más de 18 mil personas se manifiestan en Berlín; piden fin del conflicto en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 14:20:52

Berlín, Alemania, a 27 de septiembre 2025.- Más de 18 mil personas se manifestaron en las calles de Berlín, Alemania para pedir el fin de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según informó la policía de la capital a la agencia EFE.

La portavoz policial Anja Dierschke, apuntó a que la cifra todavía podía ascender, ya que los manifestantes salieron desde la Fuente de Neptuno, en las inmediaciones de la céntrica plaza de Alexanderplatz, en dirección hacia el Monumento de la Victoria en el parque de Tiergarten.

Los inconformes portaban banderas palestinas y carteles con lemas como "SOS Gaza" o "Sancionen a Israel", mientras que los participantes coreaban eslóganes como 'Free Palestine' (Palestina libre) y 'Viva Palestina'.

La marcha fue convocada por organizaciones no gubernamentales y activistas, así como por la comunidad palestina, con el apoyo de la izquierda alemana.

Cabe señalar que, mientras la opinión pública de la mayor parte de la población teutona apoya a Gaza, su gobierno mantiene de manera discreta su apoyo al Estado judío, incluso, la ministra de Economía, la conservadora Katherina Reiche, se comprometió esta semana a profundizar la cooperación económica con Israel en una reunión en Berlín con su homólogo israelí, Nir Barkat.