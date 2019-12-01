María Corina Machado dice que espera ser presidenta de Venezuela para convertir al país en "tierra de gracia"

María Corina Machado dice que espera ser presidenta de Venezuela para convertir al país en "tierra de gracia"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:27:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de enero 2026.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que espera ser la presidenta de Venezuela, “en el momento adecuado”.

Lo anterior lo declaró en una entrevista para la cadena Fox News, tras su reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", aseveró la política sudamericana.

El mandatario estadounidense dio a conocer que durante su encuentro, la activista venezolana le obsequió su medalla que recibió al ganar el Premio Nobel de la Paz en 2025.

Cabe mencionar que, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas armadas estadounidenses, durante una operación militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Salvador Escalante, Michoacán detienen a un hombre en posesión de 40 dosis de droga
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Ultiman a persona en colonia Ampliación El Durazno de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Claudia Sheinbaum pide respeto mutuo y responsabilidad compartida a EU en combate a tráfico de drogas
Disminuyen 54% homicidios dolosos en el Estado de México en lo que va del sexenio de Sheinbaum
Muere migrante mexicano bajo custodia del ICE en Georgia
Comentarios