María Corina Machado dice que espera ser presidenta de Venezuela para convertir al país en "tierra de gracia"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:27:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de enero 2026.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que espera ser la presidenta de Venezuela, “en el momento adecuado”.

Lo anterior lo declaró en una entrevista para la cadena Fox News, tras su reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", aseveró la política sudamericana.

El mandatario estadounidense dio a conocer que durante su encuentro, la activista venezolana le obsequió su medalla que recibió al ganar el Premio Nobel de la Paz en 2025.

Cabe mencionar que, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas armadas estadounidenses, durante una operación militar en Caracas, el pasado 3 de enero.