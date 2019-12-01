Washington, Estados Unidos, a 23 de octubre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos intensificó sus presiones contra Cuba luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, convocara a ciudadanos de la isla a colaborar de manera discreta con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), bajo el argumento de que existe una oportunidad para impulsar transformaciones políticas en el país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario estadounidense hizo referencia al descontento social por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de ciertos sectores, e instó a quienes buscan un cambio a establecer una colaboración con la agencia de inteligencia.

El pronunciamiento se produjo en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana, marcado por las amenazas del presidente Donald Trump, quien aseguró que, una vez concluido el conflicto con Irán, buques militares estadounidenses podrían aproximarse a las costas cubanas.

Durante un acto en Florida, el mandatario también sugirió que enviaría a Rubio a la isla para resolver la situación, declaraciones que refuerzan la presión de su administración para provocar cambios en el gobierno cubano.

Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a las advertencias estadounidenses con un mensaje en redes sociales en el que aludió a las condiciones de las costas de la isla y advirtió sobre las intenciones de quienes pretendan llegar con propósitos hostiles.

A esta confrontación se suma la reciente acusación por asesinato presentada en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por el derribo de dos avionetas ocurrido en 1996. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha rechazado estas acciones y las considera parte de una estrategia política contra la isla.

Las declaraciones de Rubio y Trump representan un nuevo episodio en el deterioro de las relaciones bilaterales, en momentos en que Washington mantiene medidas de presión económica y judicial contra las autoridades cubanas y no descarta endurecer su postura frente al gobierno de La Habana.