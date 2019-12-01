Marco Rubio destaca labor de seguridad en México; hacen "más que nunca en su historia", asevera

Marco Rubio destaca labor de seguridad en México; hacen "más que nunca en su historia", asevera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:59:14
Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de diciembre 2025.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio destacó los esfuerzos que realiza el gobierno de México en materia de seguridad en la actualidad.

En conferencia de prensa desde la ciudad de Washington D. C., el funcionario estadounidense afirmó que hay cooperación con la administración mexicana, pero que todavía queda mucho por hacer.

”El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer pero tenemos cooperación”, expresó el secretario Rubio ante medios de comunicación.

Por otra parte, el encargado de la política exterior de la Unión Americana señaló que la amenaza más importante que existe en la región son los “grupos terroristas criminales”.

Es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta al hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región”, indicó.

