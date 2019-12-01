Manifiesta María Corina Machado su deseo de reunirse con Delcy Rodríguez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 19:34:38
Caracas, Venezuela, a 2 de febrero de 2026.- La líder opositora María Corina Machado manifestó su apertura a entablar un diálogo con Delcy Rodríguez, presidenta interina, con el propósito de definir un calendario para la transición política en Venezuela. La postura fue expresada durante un encuentro virtual con medios de comunicación de Colombia.

La también Premio Nobel de la Paz 2025 explicó que dicho acercamiento tendría como finalidad ordenar el proceso de transferencia de responsabilidades tras la detención de Nicolás Maduro, ocurrida en enero pasado. En ese contexto, señaló que, de ser necesario, podría concretarse una reunión para precisar los avances del proceso de transición.

Aunque Machado permanece fuera del país desde diciembre de 2024, cuando viajó a Oslo para recibir el reconocimiento internacional, continúa siendo una figura influyente dentro del bloque opositor. Su estrategia actual se centra en fortalecer la presión y la incidencia desde el ámbito internacional.

De acuerdo con integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática, uno de los ejes centrales de esta iniciativa es el reconocimiento de los resultados electorales de julio de 2024, en los que la oposición asegura haber obtenido el triunfo.

