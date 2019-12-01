Manifiesta Canadá su respaldo a Groenlandia y a Dinamarca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 22:00:01

Davos, Suiza, a 20 de enero de 2026.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó este martes su respaldo a Groenlandia y a Dinamarca, además de reiterar su rechazo a los aranceles que Estados Unidos contempla imponer.

Durante su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, Suiza, Carney afirmó: "Estamos firmemente con Groenlandia y Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho exclusivo a determinar el futuro de Groenlandia".

El jefe de gobierno canadiense subrayó que su país mantiene una postura contraria a cualquier medida arancelaria relacionada con Groenlandia y llamó a establecer "conversaciones específicas para alcanzar nuestros objetivos compartidos de seguridad y prosperidad en el Ártico".

Asimismo, advirtió que el uso de la integración económica como instrumento de presión por parte de Estados Unidos pone en riesgo a las instancias multilaterales. En ese sentido, señaló que organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia de las Partes (COP), orientados a atender desafíos colectivos, "están siendo amenazadas".

Cabe recordar que la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la posibilidad de aplicar aranceles a ocho países europeos como parte de su intención de "hacerse cargo" de Groenlandia, lo que provocó una reacción adversa en diversas naciones del continente europeo.