Mal clima frena flotilla humanitaria con destino a Gaza; regresan a Barcelona por seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 10:15:44

Barcelona, España, a 1 de septiembre 2025.- La Global Sumud Flotilla, también conocida como la Flotilla de la Libertad, se vio frenada temporalmente en su travesía humanitaria hacia la Franja de Gaza debido a un fuerte temporal en el litoral catalán.

“Ante vientos de más de 30 nudos y la imprevisibilidad del Mediterráneo, tomamos esta decisión para priorizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes”, explicó la organización en un comunicado.

Alrededor de 30 embarcaciones zarparon desde el Puerto de Barcelona con la idea de llegar a Túnez el 4 de septiembre, para reunirse con más barcos que llegarán desde Italia y en norte de África.

Posteriormente avanzarían hacia el enclave palestino para llevar la ayuda humanitaria a la población gazatí.

La Global Sumud Flotilla es parte de un movimiento internacional que desde 2008 ha intentado romper el bloqueo a Gaza por vía marítima.

En 2010 se consolidó el movimiento bajo el nombre de Freedom Flotilla, que en esta edición adopta el término árabe sumud, que significa “perseverancia constante”.