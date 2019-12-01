Maine dejará de apoyar los operativos de ICE

Augusta, Maine, Estados Unidos, a 16 de diciembre 2025.- El gobierno del estado de Maine anunció que aprobó una propuesta de ley con la que evita que la policía coopere con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en los operativos migratorios que aplica desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De igual forma, la gobernadora demócrata Janet T. Mills. Derogó una orden ejecutiva de 2011 que obligaba a todos los funcionarios estatales a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

En ese sentido, las organizaciones civiles Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes (ILAP) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) manifestaron su satisfacción por la decisión de la mandataria estatal, la cual ntrará en vigor en el 2026, cuando comience la nueva sesión de la legislatura.

“He sopesado mis preocupaciones sobre las restricciones confusas que impone a las fuerzas del orden en cuanto a cuándo pueden o no interactuar con las autoridades federales, frente a las acciones extraordinarias y horribles de una agencia federal que ha sido utilizada por el Presidente para socavar los derechos de todos nosotros. Y también estoy de acuerdo con el objetivo del proyecto de ley de garantizar que las fuerzas del orden de Maine apliquen las leyes de Maine, y no las leyes federales de inmigración”, indicó Mills en una carta.

De igual forma, en la misiva, la política liberal comentó que con su decisión, el estado de Maine “está dejando claro” que consideran que el Gobierno federal debe reformar un sistema de inmigración fallido.