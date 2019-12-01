Magyar "destrona" a Orban en Hungría; gana elecciones generales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:42:21

Budapest, Hungría, a 13 de abril 2026.- El candidato de centro-derecha Péter Magyar venció al presidente en turno, el ultraderechista Viktor Orbán, en las elecciones generales de Hungría, por una diferencia de doble dígito.

Durante su discurso tras conocerse los resultados parciales de los comicios, el líder del partido Tisza, aseguró que el país centroeuropeo será “un fuerte aliado de la UE y de la OTAN“.

“El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la Unión Europea (UE)”, dijo Magyar ante sus seguidores.

Port otra parte, en el tema legislativo, el movimiento de centro-derecha obtuvo la “súper mayoría”, es decir, consiguió más de dos tercios de los escaños en el Parlamento húngaro, por lo que pone fin a 16 años de gobierno de la ultraderecha de Orbán.