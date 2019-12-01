Magyar "destrona" a Orban en Hungría; gana elecciones generales

Magyar "destrona" a Orban en Hungría; gana elecciones generales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:42:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Budapest, Hungría, a 13 de abril 2026.- El candidato de centro-derecha Péter Magyar venció al presidente en turno, el ultraderechista Viktor Orbán, en las elecciones generales de Hungría, por una diferencia de doble dígito.

Durante su discurso tras conocerse los resultados parciales de los comicios, el líder del partido Tisza, aseguró que el país centroeuropeo será “un fuerte aliado de la UE y de la OTAN“.

“El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la Unión Europea (UE)”, dijo Magyar ante sus seguidores.

Port otra parte, en el tema legislativo, el movimiento de centro-derecha obtuvo la “súper mayoría”, es decir, consiguió más de dos tercios de los escaños en el Parlamento húngaro, por lo que pone fin a 16 años de gobierno de la ultraderecha de Orbán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos hombres en prisión por uso de documento falso y cohecho en Querétaro
Tres guardias de seguridad privada, cayeron en un cárcamo en Puerta Real; uno murió, otro sobrevivió y el tercero está desaparecido, Corregidora
Adquiere la FGE Michoacán cuatro vehículos blindados tácticos; buscan reforzar capacidad operativa
Capturan a “Tito” en hospital de Sonora; es acusado de secuestro y homicidio
Más información de la categoria
Violento ataque a menor desata furia vecinal e intento de linchamiento en la CDMX; hombre hirió con machete a niño de 4 años
“¡Los están asaltando!”: familia capta en video persecución y atraco en la Reynosa-Monterrey
“Las vigilaban todo el tiempo”: rescatan a mujeres víctimas de red criminal en Tulum
El exgobernador prófugo y su hermano piloto: Carlos García Conejo, vuelos, minería y patrimonio millonario bajo la lupa de la Fiscalía, en caso contra Silvano Aureoles
Comentarios