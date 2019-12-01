Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró el líder republicano en entrevista para el medio conservador Fox News.

Asimismo, el mandatario estadounidense indicó que se trató de fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Previamente, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Pam Bondi, declaró que Maduro y su esposa están acusados formalmente de cuatro cargos federales, entre ellos terrorismo y narcotráfico.