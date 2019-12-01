Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump

Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 09:40:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró el líder republicano en entrevista para el medio conservador Fox News.

Asimismo, el mandatario estadounidense indicó que se trató de fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Previamente, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Pam Bondi, declaró que Maduro y su esposa están acusados formalmente de cuatro cargos federales, entre ellos terrorismo y narcotráfico.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En 2025 la GC decomiso más de 8 toneladas de estupefacientes
Era dueño de restaurante el hombre ultimado a balazos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: Lo ultimaron en su negocio
Alcanza bala perdida a funcionario público al interior del Palacio Municipal de Tuxpan, Veracruz; está herido
Golpe histórico al crimen en Sinaloa: FGR elimina cargamento masivo de estupefacientes y precursores químicos
Más información de la categoria
Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump
EEUU acusa formalmente a Maduro y su esposa de 4 cargos federales
Comunidad internacional reacciona a ataque militar de EEUU en Venezuela y captura de Maduro
Nicolás Maduro y su esposa, en manos de EEUU: Informa Trump que fueron capturados y sacados de Venezuela en medio de ataque a gran escala
Comentarios