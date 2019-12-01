Maduro "tiene los días contados", declara Trump; no descarta invasión a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:49:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

Lo anterior lo declaró el líder republicano en entrevista para el medio, Politico, en la que fue cuestionado sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para remover al jefe del movimiento chavista.

Cabe mencionar que, cuando la periodista Dasha Burns le preguntó al presidente Trump si descartaría una invasión a territorio venezolano, el mandatario estadounidense no dio una respuesta concreta.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló el magnate de bienes raíces.

En ocasiones previas, el republicano aseveró que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

Además, la administración trumpista no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles.