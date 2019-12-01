Maduro lanza llamado al Ejército colombiano para “defender la soberanía” en medio de tensiones con Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:37:13
Caracas, Venezuela, 19 de diciembre del 2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el jueves su llamado a las Fuerzas Armadas de Colombia para unirse con el pueblo y el Ejército venezolano en la defensa de la soberanía, en medio de la tensión regional provocada por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante un acto oficial en Caracas, transmitido por la televisión estatal, Maduro insistió en la necesidad de una “unión para la defensa de la paz” entre ambos países y aseguró que mantendrá esa postura, al señalar que Venezuela también respaldaría a Colombia en caso de una agresión externa.

La respuesta no tardó en llegar desde Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó que el mandatario venezolano emita llamados dirigidos a las fuerzas militares de su país y subrayó que ningún gobierno puede dar órdenes a un ejército extranjero. Afirmó que la única vía legítima de unión entre ambas naciones es a través de la soberanía popular y el poder constituyente.

Petro agregó que la única organización armada binacional existente es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), integrado por colombianos y venezolanos, y no una fuerza estatal conjunta.

El llamado de Maduro se produce en un contexto de rechazo tanto de Caracas como de Bogotá al despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe y a las acciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Además, el mandatario venezolano pidió al pueblo estadounidense “levantar las banderas de la paz”, tras la decisión del presidente Donald Trump de bloquear buques petroleros sancionados que transporten crudo venezolano.

Maduro acusó a Washington de intentar un cambio de régimen y aseguró que Venezuela continuará exportando sus productos, pese a las sanciones. En días recientes, el Comando Sur de Estados Unidos incautó un petrolero con crudo venezolano cerca de la costa del país, hecho que elevó la tensión entre ambas naciones.

Finalmente, Trump afirmó que Venezuela arrebató derechos petroleros a empresas estadounidenses y expresó su intención de recuperarlos, una postura que fue rechazada por el gobierno venezolano.

