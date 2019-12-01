Maduro "ha roto todos los tratos que ha hecho" con EEUU, acusa Marco Rubio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 10:19:46

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de diciembre 2025.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el principal problema en las relaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es que “ha roto todos los tratos que ha hecho” con Washington.

En entrevista para Fox News, el funcionario estadounidense aseguró que el mandatario venezolano ha incumplido al menos cinco acuerdos con distintas administraciones en la última década.

En ese sentido, el secretario Rubio indicó que el acuerdo más reciente roto por Maduro habría sido el alcanzado con el Gobierno de Joe Biden, en el que Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres a cambio del alivio de sanciones.

El presidente Donald Trump está listo a reunirse con cualquiera, pero al final del día necesitas a alguien dispuesto a cumplir un trato”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Además, el secretario de Estado añadió que Washington considera agotada la vía de acuerdos con Maduro mientras éste “siga usando las negociaciones como maniobra y no como compromiso real”.