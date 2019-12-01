Maduro envía mensaje al pueblo venezolano; Confía en Delcy y en el equipo que está al frente de gobierno

Caracas, Venezuela, a 13 de enero de 2026.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien —según el gobierno venezolano— fue secuestrado por Estados Unidos tras un ataque militar ocurrido el sábado 3 de enero, envió un mensaje al pueblo a través de sus abogados. El mensaje fue dado a conocer por su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, durante una manifestación realizada en Caracas para exigir la liberación del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

Desde una tarima instalada en el centro de la capital, Maduro Guerra aseguró que tanto su padre como su madre se mantienen firmes y confiados en la conducción política del país, actualmente encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Ayer tuvimos un mensaje de él y de ella; nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron ayer”, expresó.

El sábado pasado, Nicolás Ernesto Maduro Guerra ya había difundido un primer mensaje del mandatario, presuntamente enviado desde una prisión en Nueva York, donde se encuentra detenido. En aquella ocasión transmitió la frase: “Estamos bien, somos unos luchadores”.

En paralelo, Venezuela cumplió diez días consecutivos de movilizaciones en distintas regiones del país para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. De acuerdo con versiones oficiales, ambos fueron capturados por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero, tras una serie de bombardeos en la zona central del país que dejaron más de 100 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos.

Las protestas se han organizado de manera sectorial. En días previos marcharon mujeres, jóvenes, estudiantes, comunas, campesinos, trabajadores del sector público, pueblos indígenas y movimientos sociales. La jornada más reciente estuvo encabezada por trabajadores del sector transporte.