Maduro denuncia que 8 barcos de EEUU avanzan hacia Venezuela: “es la más grande amenaza en 100 años”

Maduro denuncia que 8 barcos de EEUU avanzan hacia Venezuela: “es la más grande amenaza en 100 años”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 12:45:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 1 de septiembre 2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que ocho barcos destructores de Estados Unidos con mil 200 solados avanzan hacia su país.

En ese sentido, el mandatario venezolano expresó que se trata de la “más grande amenaza que se haya visto en el continente”, en los últimos 100 años.

Durante un encuentro con la prensa internacional en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado indicó que los "ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino" que apuntan hacia Venezuela constituyen "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

Además, Maduro señaló que su Ejército está listo para la defensa de Venezuela.

"Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", aseveró el presidente de Venezuela.

Igualmente, comentó que su país siempre tiene abiertos los canales de conversación con EEUU, pero por el momento “están malogrados”.

Por otra parte, comentó que lo que el presidente Trump y el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, quieren es “llevar a cabo un baño  de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta en el Libramiento de Morelia, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Volcadura vehicular en Uruapan, Michoacán deja un herido
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Aseguran armas de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas y equipo táctico durante cateo en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Suprema Corte del Acordeón: Se instaura sin legitimidad nuevo Poder Judicial en México; elecciones sin votantes, acordeones, plagios y nepotismo manchan a sus miembros
Comentarios