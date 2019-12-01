Maduro denuncia “agresión extranjera” y prepara decretos de emergencia

Caracas, Venezuela, a 23 de septiembre de 2025.- El presidente Nicolás Maduro anunció este martes que analiza decretar un “estado de conmoción exterior” para enfrentar las supuestas agresiones de Estados Unidos, mientras cientos de civiles y militares armados marcharon en su apoyo en la capital. Maduro mostró una carpeta rotulada como posible decreto y dijo que los textos están “en preparación” sin detallar las medidas concretas.

La reacción del Ejecutivo venezolano se produce tras el despliegue, hace casi un mes, de ocho buques y un submarino estadounidense en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico; Washington asegura haber destruido al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela, en incidentes que dejaron 14 muertos y que Caracas califica de “ajusticiamiento” de pescadores. Maduro negó las acusaciones de vínculos con el llamado “Cartel de los Soles”.

En la marcha de respaldo, participantes vestidos de uniforme y portando fusiles pasearon por Caracas en vehículos militares y corearon consignas contra EE.UU.; dirigentes castrenses y civiles pidieron mantener “la moral en alto”. La ministra de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como un acto de “desprecio” un video difundido por Donald Trump que mostraba a mujeres de la milicia venezolana en entrenamiento.

El Gobierno afirmó que la eventual declaratoria buscaría proteger la soberanía frente a lo que califica injerencias, y advirtió que no cederá ante presiones externas. Mientras tanto, la oposición y organismos internacionales observan con preocupación la escalada diplomática y las implicaciones que tendría cualquier restricción excepcional de libertades prevista en la Constitución para estados de excepción.