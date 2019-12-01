Machado perdió apoyo de Trump al aceptar el Nobel de la Paz, asegura TWP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 11:17:39

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de enero 2026.- La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, perdió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aceptar el premio Nobel de la Paz de 2025, de acuerdo con información del medio The Washington Post (TWP).

Según dos fuentes de la Casa Blanca citadas por el periódico, el hecho de que la activista recibiera el galardón, al cual también estuvo nominado el mandatario estadounidense, resultó un “pecado imperdonable”.

“Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, agregó una de las personas, que ofreció su testimonio bajo anonimato.

Cabe recordar que en su rueda de prensa posterior a la operación militar para capturar a Nicolás Maduro, el líder republicano aseguró que “sería muy difícil” para Machado presidir ahora la nación suramericana al considerar que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

Según TWP, el comentario del jefe de Estado sorprendió a los aliados y colegas de Machado, de acuerdo con una persona cercana al equipo de la opositora, que salió en secreto de Venezuela tras meses en la clandestinidad.

Además, el jefe del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, redobló la postura de la Administración Trump, al descartar a la activista y, en cambio, ofreció una oportunidad a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“María Corina Machado es fantástica (…), pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, dijo el funcionario estadounidense.