Machado agradece a Trump por la captura de Maduro; asegura que regresará a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:47:09

Oslo, Noruega, a 6 de enero 2026.- La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura de Nicolás Maduro.

Lo anterior lo declaró en entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena estadounidense Fox News.

Asimismo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, que en estos momentos se encuentra en Oslo, Noruega, aseguró que pronto regresará al país sudamericano, del cual salió a escondidas y con apoyo de la Unión Americana.

De igual forma, Machado indicó que desde la captura de Maduro no ha tenido comunicación con el líder republicano.

Por otra parte, sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos.

Además, aseguró que su movimiento obtendría “más del 90 % de los votos” en unas elecciones libres y justas.

En ese sentido, el presidente Trump, declaró hace varios días, que Machado lo tendría muy difícil para gobernar a la nación venezolana, ya que, consideró que no cuenta con respaldo ni respeto en el país.