Lula revela problemas en avión oficial: "nos bajamos con miedo", declara

Belém, Brasil, a 3 de octubre 2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que el avión presidencial tuvo unas fallas que los obligaron bajarse de la aeronave “con miedo de que se incendiara”.

"Tengo que darle las gracias a Dios porque el problema podría haber ocurrido en el aire. Todavía en tierra, tuvimos que bajar del avión con miedo de que se incendiara y ahí fuimos a otro", narró el líder progresista.

En entrevista para el medio TV Liberal, el jefe del Estado brasileño dijo que el avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en el que pretendía trasladarse a la Ilha do Marajó presentó un problema en el motor que lo obligó a cambiar de aeronave poco antes de despegar con su equipo.

No obstante, el mandatario mantuvo su agenda de actos públicos sin mayores consecuencias y dijo que, esa noche, se dirigió a la Basílica de Nuestra Señora de Nazaret, en Belém, para darle las gracias a la Virgen de Nazaret.

Cabe señalar que, no fue el primer contratiempo aéreo que sufre el jefe de Estado brasileño desde que empezó su tercer mandato, el 1 de enero de 2023, ya que en 2024, cuando regresaba de un viaje a México, su avión oficial, en el que le acompañaba una nutrida comitiva de ministros y parlamentarios, sufrió problemas técnicos y estuvo cinco horas en el aire sin avanzar, para consumir el combustible y aterrizar de nuevo en la República Mexicana.