Lula da Silva gana la reelección en Brasil y obtiene su cuarto mandato presidencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 19:58:49

Brasilia, Brasil, a 25 de octubre de 2026.- Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, tras imponerse al senador Flávio Bolsonaro en una contienda que terminó con una remontada del mandatario izquierdista, quien continuará al frente del país sudamericano por un nuevo periodo.

De acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral, Lula consiguió el 51.74 por ciento de los votos válidos, frente al 48.26 por ciento alcanzado por su adversario, con el 97.69 por ciento de las urnas contabilizadas al momento de declararse su triunfo.

El resultado representa la cuarta ocasión en que el político brasileño gana la Presidencia mediante elecciones directas, luego de sus victorias en 2002, 2006 y 2022. Su nuevo mandato comenzará el 5 de enero de 2027.

La elección estuvo marcada por una competencia cerrada entre ambos candidatos. Flávio Bolsonaro había obtenido la mayor cantidad de votos durante la primera vuelta, pero Lula logró revertir la tendencia en la etapa definitiva, impulsado por la movilización de sus simpatizantes tanto en las calles como en las plataformas digitales.

La victoria del mandatario también generó reacciones en el ámbito internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Lula mediante un mensaje en redes sociales, en el que destacó la participación ciudadana y la importancia de la democracia. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Con este resultado, Brasil mantendrá un gobierno encabezado por la izquierda, aunque Lula enfrentará el reto de atender las diferencias políticas internas y concretar sus compromisos económicos y sociales durante su próxima administración.