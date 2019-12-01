Luego de postularse al Premio Nobel de la Paz, Trump afirma que lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania, lo ayudará a ir al cielo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 21:52:42
Washington, Estados Unidos, a 19 de agosto de 2025.- Este martes, durante una entrevista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que las posibilidades de que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo son cada vez más factibles, motivo por el cual se permitió bromear diciendo que de ser concretado el acuerdo, aumentaría sus posibilidades de ir al cielo. 

El mandatario estadounidense fue el primero en declarar que, tras asumir su mandato buscaría frenar las guerras que existen en el mundo, siendo este uno de sus objetivos prioritarios, motivo por el cual, líderes de diversos países lo han postulado para que reciba el Premio Nobel de la Paz, tomando más fuerza luego de que lograra concretar el alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán, esto tras décadas de conflicto. 

“Quiero intentar ir al cielo si es posible… he oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones", comentó. 

“Creo que el presidente quiere ir al cielo, como espero que hagamos todos en esta sala", concluyó el mandatario.

